Tingsrätt friar kvinna för lögn i polisförhör

Domen är ett steg på vägen mot en vägledande dom som visar att det går att bli straffad för lögn i polisförhör, enligt My Hedström, byråchef Åklagarmyndighetens rättsavdelning.

– Jag kan konstatera att tingsrätten har slagit fast att hon har ljugit för polisen om att hon var tillsammans med mannen den aktuella kvällen, säger My Hedström.



Det var först efter att hovrätten fastställt domen om livstids fängelse för dubbelmordet och skjutningen inne på Vår krog och bar i Göteborg 2015 som kvinnan kom till polisen och gav sin kompis alibi för mordtillfället.



I dagens dom slår tingsrätten i Göteborg fast att kvinnan har ljugit i polisförhören. Sedan har tingsrätten tittat tillbaka på tidigare rättsfall och skriver att det trots det inte går att tillämpa lagstiftningen så att det går att fälla kvinnan för grovt skyddande av brottsling.



Bristande respekt för rättsväsende och att ljuga i polisförhör är ett växande problem som slukar stora resurser, enligt företrädare för rättsväsendet. My Hedström hoppas att dagens fall kommer prövas hela vägen upp till högsta domstolen.



– Ja, det är det som är intressant att få prövat. Är det så att om de bestämmelser vi har i dag inte täcker in den här situationen måste lagstiftaren fundera på om man vill att ett sådant här beteende ska vara straffritt. Vill man inte det så måste man lagstifta, säger My Hedström.