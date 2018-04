Kulturnytt i P4:s tips från veckan!

TV

I raden av humorsatsningar sänder SVT nu serien "Katsching, lite pengar har ingen dött av" . Det handlar om till synes stormrika Djursholmsparet Philip och Ann-Sophie Drakenmun som spelas av Per Andersson och Michelle Meadows. Medan Per Anderssons totalt inkompetenta ärkesvin till businessman kör sin rike svärfars företag i botten planerar lika skrupelfria Ann-Sophie deras årliga kärleksfest med Narniatema, kokainsnöänglar och inbyggd stråkkvartett med pengar som inte finns

Per Andersson har varit med och skrivit så ja, Solsidan möter Grotesco, enkelt uttryckt.

MUSIK

Medlemmarna i göteborgsbandet Hästpojken har spelat i över tjugo år och började i skrammliga rockbandet Bad Cash Quartet. Men undan för undan har de blivit lite mindre stökiga och mer avskalat poppiga.

På nya skivan "Hästpojken är död" finns en lekfullhet i musiken med sprudlande gitarrer och trumpeter men också ett allvar i texterna - om att bli äldre och inse att man alltid får kämpa för att bli den man vill vara.

BILDERBOK FÖR BARN

"I huset där jag bor" är en ny bok av illustratören Lena Sjöberg. En del känner henne från boken "Tänk om" som också blev film med musik av the Cardigans Nina Persson.

I hennes nya bok får man kika in hos människorna i ett hus och se hur det är hemma hos olika människor. Från den fantasifulla familjen som dekorerar om sin lägenhet till hemmet som nästan tas över av massor av katter. underbara bilder i milda färger och myllrande detaljer, Så mycket att upptäcka att man ibland glömmer bort att läsa!