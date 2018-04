Bedragare länsar konton med hjälp av bank-ID

Genom att uppge sig vara från banken, med ett fejkat telefonnummer, uppmanar bedragaren sitt offer att logga in på banken med hjälp av BankID.



Då har bedragaren redan förberett en inloggning med hjälp av offrets personnummer som lätt kan tas fram via olika tjänster.



Offret uppmanas att skriva in sina bankkoder en gång till - och i den stund länsas offrets bankkonto.



– Det enda sättet att skydda sig är att vara medveten om att banken aldrig skulle ringa upp och be dig använda ditt bank-ID på det sättet, säger Fredrik Nordqvist som är biträdande chef på Konsumenternas bank- och finansbyrå.



Enligt banker vi kontaktat har den här typen av brottslighet ökat under den senaste tiden och polisen varnar också för den här typen av bedragare.



Men frågan vem som är betalningsskyldig vid en eventuell bedragning via bank-ID är fortfarande oklar. Allmänna reklamationsnämnden ska behandla ett fall som ska ge ett vägledande beslut i ärenden som handlar om bedrägerier över bank-ID nästa vecka och ett beslut kommer tidigast om en månad.