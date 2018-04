Peter Konwitschny: En inkvisition

– Jag bad en musiker att vara tyst, vilket inte skedde. Då blev jag arg. Det som händer sedan påminner en inkvisition, skriver regissören Peter Konwitschny till P4 Göteborg i ett mejl.

Den världsberömde och prisade operaregissören Peter Konwitschny fick i onsdags sparken från Göteborgsoperan med omedelbar verkan.

Han skriver i sin kommentar att han inte upplevde att Göteborgsoperans ledning lyssnat på hans argument. Han ångrar händelsen, men kommer inte att arbeta i Göteborg någon mer gång.

Regissörens kommentar i sin helhet:

hier mein kommentar:

beim proben der applausordnung störte ein musiker. als ich ihm sagte, daß wir ruhe brauchen, setzte er sein lärmen fort. daraufhin wurde ich laut. die probe wurde fortgesetzt. am nächsten mittag erschienen drei herren der oper, darunter der intendant, in meiner wohnung und teilten mir mit, daß ich das theater nicht mehr betreten dürfe, weil ich die gute schwedische arbeitsatmosphäre verletzt hätte. meine argumente wurden nicht gehört, die herren hatten ihr urteil bereits gefällt, bevor sie zu mir kamen. das ganze hat mich an die inquisition erinnert, wo das opfer auch keine chance hatte. der intendant betonte mehrfach, daß er meine inszenierung großartig findet, aber er könne nichts gegen die union ausrichten. auch ich bedauere den kuriosen zwischenfall und hoffe, meine arbeit mit stephen langridge fortzusetzen, aber nicht in göteborg, solange dort unfaire gewerkschafter das sagen haben.

ich bitte sie, den wortlaut unverändert oder gar nicht zu verwenden.

vielen dank.

peter konwitschny