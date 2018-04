Bedragare länsar konton med hjälp av bank-ID

Då har bedragaren redan förberett en inloggning med hjälp av offrets personnummer som lätt kan tas fram via olika tjänster.



– Det enda sättet att skydda sig är att vara medveten om att banken aldrig skulle ringa upp och be dig använda ditt bank-ID på det sättet, säger Fredrik Nordqvist som är biträdande chef på Konsumenternas bank- och finansbyrå.



Enligt banker vi kontaktat har den här typen av brottslighet ökat under den senaste tiden och polisen varnar också för den här typen av bedragare.