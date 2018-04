Just nu: Stort strömavbrott på Tjörn och Orust

Det är Ellevios kunder som drabbats och än vet företaget inte vad strömavbrottet beror på.

– Felsökning pågår just nu men det är ett stort strömavbrott, det är det, säger Anna-Maria Gustafsson på Ellivios presstjänst till P4 Göteborg.



Elnätsbolaget fick in larmet strax innan klockan sex på söndagsmorgonen och preliminär tidpunkt för att få tillbaka strömmen är klockan två i eftermiddag.

Under felsökningen kan omkopplingar ske vilket medför att strömmen kan komma och gå.