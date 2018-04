Mängder vapen inlämnade under vapenamnestin

Vapenamnestin som har pågått sedan första februari är snart över. Under de här tre månaderna har vem som helst kunnat lämna in oregistrerade och illegala skjutvapen till polisen utan att riskera något straff. Många olika vapen har lämnats in.

– Det är gevär, det är pistoler och ett antal automatvapen och det är glädjande att sådana här vapen försvinner från gatan, säger Tommy Fernsand poliskommissarie i Göteborg.

Under vapenamnestin 2013 kom det in 2000 vapen och 3,5 ton ammunition i Västra Götaland och då räknat utan region Halland som då inte tillhörde polisregion Väst och som är en del av polisregionen.

Den största delen som lämnades in då var gamla jaktvapen.

– Det är samma nu, vi har väldigt många gamla jaktvapen och de här vapnen som ligger i vår skrotlåda får aldrig chansen att skada någon människa framöver, säger Fernsand.

Alla vapen och ammunition kommer in nu skickas till Nationell forensiskt center för kontroll. Tillsammans med de andra polisregionerna har man fått in närmare 9000 vapen.

– Vi blir lika förvånade varje gång, vi tror att det ska ta slut någon gång det kommer bara mer och mer säger Tommy Fernsand.