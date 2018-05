Göteborgsartister till Music Hall of Fame

Bakom initiativet står den fristående och ideella insamlingsstiftelsen Svenska Musikskattens Hus. I dagsläget är 39 artister, musikskapare och producenter invalda i Swedish Music Hall of Fame.

Doris skapade 1970 jazzpop ihop med musiker som Berndt Egerbladh och släppte hits som "Wouldn’t That Be Groovy" och "Did You Give The World Some Love Today Baby".

Juryns motivering(utdrag): "Hennes röst var ett kraftigt instrument i 60-talets popstad Göteborg. Den otvättade, råa och på samma gång varma tonen var som sprungen ur varvskulturen."



Broder Daniel släppte 1995 skivan "Saturday Night Engine" som fick kritiker och fans att gå in i ett kärleksrus. 2008 höll bandet avskedskonsert i Slottsskogen, där en hyllningssten restes. Efter fansens tjat sa Göteborgs kommun ja till det anonyma konstverket ”Spela Shoreline”.

Juryns motivering(utdrag): "Broder Daniel formulerade sitt eget ABC med stökigt modspunkiga, moderniserade 60-talsharmonier."

Även Ted och Kenneth Gärdestad, Europe, Titiyo, Kai Gullmar och Marie Bergman tar plats i Swedish Music Hall of Fame.

Hör mer i P4 Göteborg kl. 15.00.

