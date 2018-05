Man allvarligt knivskuren

En man blev sent under söndagskvällen knivskuren i Bergsjön i Göteborg. Flera andra personer hotades.

- Gärningsmannen har tagit sig in i en lägenhet och det är en person som har blivit knivskuren och andra som har blivit hotade med något stickvapen, säger Johan Josarp, vakthavande befäl vid polisen region Väst.

Händelsen utreds som grov misshandel och olaga hot.

Offret fördes till sjukhus. Polisen har knackat dörr och hört vittnen, men ingen gärningsman har gripits.