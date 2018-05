Finalist 2: Sarah Hansson - Som man bäddar

Sarah Hansson är uppvuxen i Göteborg, men har sedan barndom rest till Karibien varannan sommar. Hennes pappa är nämligen från Sverige och hennes mamma är från Trinidad och Tobago. Under Sarahs gymnasietid gick hon musikallinjen på Mimers Hus Gymnasium i Kungälv.

Efter att ha gått ur gymnasiet flyttade hon till London, där hon hade fått ett erbjudande att vara med i en tjejgrupp. Hon bodde i London i drygt två år. Det gav henne chans att uppträda på olika platser runt om i London.

Mellan 2012 och 2017 har Sarah bott mestadels på Trinidad och Tobago. Där har hon dels jobbat tillsammans med en av Trinidads främsta musikmanager och även varit med i ett av Trinidads populäraste Soca-band, IMIJ & Co.

Nu är Sarah tillbaka i Göteborg och sedan i höstas är hon med i EQ Loves Music som är ett nätverk för kvinnliga musikproducenter.

– Detta nätverk är otroligt viktigt eftersom det finns en stor ojämställdhet inom musikbranschen, säger hon.

I januari 2018 släppte hon sin singel Only God (Is Your Superior) som hyllningslåt till HBTQ- och människorättsaktivisten Jason Jones, som kämpar för att få bort diskriminerande lagar mot homosexuella i Trinidad & Tobago.

I P4 Nästa deltar hon med låten "Som man bäddar".

– Den handlar om att man ibland gör saker som man vet inte är det bästa. I slutändan har man sig att skylla. Men man lär sig av sina misstag, säger Sarah Hansson.

Text och melodi är skriven av Sarah Hansson.

