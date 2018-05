Just nu: Götaälvbrons klaff har fastnat - trafiken står still

Det går inte att få klaffen i rätt läge.

Just nu står bussarna stilla på vardera sida klaffarna och långa rader av människor har släppts ur fordonen och får promenera över bron istället.

All trafik över bron står just nu still och Västtrafik har ingen prognos för när felet ska vara åtgärdat.

Brofelet påverkar trafiken kraftigt.

Artikeln uppdateras