Fyra göteborgare i VM-kvaltruppen

Bland annat debuterar Göteborgsmålvakten Jennifer Falk.

– Det är en spelare vi har haft koll på sedan förra året men på grund av en skada så har hon inte varit tillgänglig. Därför var det mycket glädjande när vi fick rapporter om att hon var på väg tillbaka, säger förbundskapten Peter Gerhardsson.

Utöver Falk är det Elin Rubensson, Olivia Schough och Julia Roddar som representerar Göteborg i truppen.

Den 7 juni möter Sverige - Kroatien på Gamla Ullevi. Det är den femte matchen i VM-kvalet och Sverige har vunnit de fyra föregående.

Sveriges trupp:



Målvakter: Hedvig Lindahl, Chelsea, Zecira Musovic, Rosengård, Jennifer Falk, Göteborg.

Backar: Amanda Ilestedt, Potsdam, Linda Sembrant, Montpellier, Nilla Fischer, Wolfsburg, Hanna Glas, Eskilstuna, Anna Oskarsson, Linköping, Jonna Andersson, Chelsea, Magdalena Eriksson, do, Mia Carlsson, Kristianstad.

Mittfältare/anfallare: Hanna Folkesson, Rosengård, Caroline Seger, do, Kosovare Asllani, Linköping, Stina Blackstenius, Montpellier, Sofia Jakobsson, do, Mimmi Larsson, Eskilstuna, Loreta Kullashi, do, Fridolina Rolfö, Bayern München, Elin Rubensson, Göteborg, Olivia Schough, do, Julia Roddar, do, Anna Anvegård, Växjö.