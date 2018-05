Kulturnytt i P4:s veckotips!

MUSIK

Först en svensk grupp som har höga förhoppningar på sig! Linköpings rockjättar Ghost har haft framgångar både på hemmaplan och på andra sidan Atlanten och skaffat sig massor med fans och en amerikansk Grammy 2016 för best metal performance. Nu släpper de nya albumet "Prequelle" där de utforskar den mörka medeltiden, och de gör det genom att experimentera väldigt lekfullt med olika musikinfluenser.





BARNBOK

"Hemma hela sommaren" är en barnbok av Elin Johansson och Ellen Ekman som handlar om hemester, alltså semester hemma. För alla har kanske inte råd att åka på Thailandsemester eller till Legoland, och i den här boken är det ett barn som gärna vill på safari. Det här är en bok om ekonomiska skillnader och hur oundvikligt det är att man alltid jämför sig vad andra får göra på sommarlovet. Men det handlar också om hur lekfullhet och fantasi kan få barn och vuxna att mötas, och faktiskt inte bara för att det är skralt i plånboken.

MUSIK

Artisten Shirin överrraskade i Melodifestivalpausen förra året när hon gjorde Frans vinnarlåt "If I were sorry" i sin egna souliga tolkning. Nu släpper hon sitt debutalbum. Det här är en stark röst som träder fram bland många spännande nya röster i Sverige just nu - en röst som kan matcha dramatisk storslagen musik både i styrka och innerlighet. "Almost Lovers" heter albumet.