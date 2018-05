Pojke kommenterade tågolyckan – misshandlades av flera personer

Enligt polisanmälan ska pojken under torsdagen ha sagt någonting i skolan om tågolyckan där en 17-årig pojke omkom i onsdags. Det pojken sa ska i sig inte ha varit något olagligt, men det fanns dem som tog illa vid sig och under dagen ska uttalandet ha spridit sig via sociala medier bland ungdomar.

Vid 13-tiden uppmanades han att träffa några jämnåriga på en central adress i Stenungsund.

När pojken kom till platsen ska han ha blivit misshandlad av 4-5 personer.

Han ska enligt polisen då ha fått ta emot flera slag, bland annat mot ansiktet och huvudet. Pojken ska sedan ha lyckats fly till en toalett, där han larmade polis.