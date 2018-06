Just nu: Solkurvor stoppar tågtrafik hela helgen

Avstängningen påverkar samtliga SJ-tåg mellan Göteborg och Stockholm med avgångstid från fredag kväll 21.00 till och med söndag kväll.

Resenärer hänvisas till SJ för mer information om sin resa. MTRs resenärer påverkas inte.

Stora störningar är att vänta SJs snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg från fredag kväll 1 juni kl 21.00 till och med måndag morgon 4 juni kl 06.00. Anledningen är att det pågår ett planerat banarbete på Västra stambanan, där trafik omleds via Älvsborgsbanan.

Trafikverket genomför ett planerat underhåll av Västra Stambanan under helgen. Enligt deras planering var tågtrafiken tänkt att ledas om via Älvsborgsbanan. På grund av det extremt varma vädret har Trafikverket stoppat all trafik på omledningsbanan på grund av allvarliga förändringar i rälsen, så kallade solkurvor. Därför kommer det inte vara möjligt att köra tåg på den tänkta eller andra omledningsbanor.

– Vi vet att detta är en viktig trafikhelg med arrangemang som fotbollslandskampen Sverige-Danmark, Stockholm Maraton och Summerburst och vi gör precis allt vi kan för att hitta fungerande lösningar för helgens trafik, säger Malou Sjörin, kommunikationsdirektör på SJ AB.