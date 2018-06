Eldningsförbud i nästan hela Sverige

– Nej jag kan inte dra mig till minnes att det har varit en sådan här lång period och över hela landet, jag kan inte komma ihåg att det varit så överhuvudtaget.

Eldningsförbud i samtliga län och alla kommuner utom 12 av de norrbottniska vittnar om hetta och torka myndigheterna kallar tydligt avvikande från det normala.

– Det är ju ett extremt väderförhållande, dels en så lång period, det är väldigt tidigt, och det råder i stort sett i hela landet. Och det har bland annat föranlett oss att vara extra tydliga och gå ut med varningar vad gäller bränder i skog och mark. Men vi ser också andra händelser, vi har också hittills i år väldigt många drunkningsolyckor, säger Jan Wisén.

SMHI:s kartor över landet de senaste veckorna skiftar tydligt i rött och gult – både varmare och torrare än vanligt i södra, mellersta och delar av norra Sverige. Men i prognoserna kommer också ett blått stråk av regn in från södra Norge.

Jon Jörpeland på SMHI utlovar en viss lättnad.

– Vi har ett regnområde som kommer röra sig in över Götaland under söndagen och sen fortsätta norrut mot Svealand under måndagen. Lokalt skulle det kunna medföra att risken för skogsbrand går ner litet grand.