Havsmiljön engagerar båda två

Inne på evenemangsområdet på Bananpiren hölls idag ett seminarium där bland annat de båda Volvobolagens vd:ar, Martin Lundstedt och Håkan Samuelsson, deltog.

Medverkade gjorde också miljöminister Karolina Skog, Kronprinsessan Viktoria och den ende svenske deltagaren i Ocean race, Martin Strömberg.

Med på seminariet var också Jan Eliasson, numera ambassadör för organisationen WaterAid.

– Jag brukar säga att ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Jan Eliasson tyckte det var roligt att lyssna till budskapet från de båda Volvodirektörerna och talar om ett generationsskifte som är helt uppenbart inom svensk industri.

– Att företag ska visa vägen och göra miljömässigt positiva insatser och att det är bra business med.

Även Martin Strömberg, vaktkapten på båten Turn the Tide on plastic, talade vid seminariet och i pausen hade han och Kronprinsessan Viktoria ett långt samtal.

Vid årets upplaga av Volvo Ocean race används ingen engångsplast som till exempel vattenflaskor av plast, berättar han.

Under etapperna mäter också Turn the Tide on plastic halten av mikroplaster i haven - något som kan ge forskare värdefull information.

– Det är fantastiskt att man kan använda racet på det här sättet. Ett jätteviktigt budskap för mig och att man kan lyfta de här frågorna med hjälp av sport, säger Martin Strömberg som nu gör sitt fjärde Volvo Ocean race.