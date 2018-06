Göteborgare till fots för ALS-forskning

21 juni var den internationella ALS dagen och den 24 juni sker själva insamlingen i form av "Gå Mot ALS". I Göteborg samlades ett hundratal personer i Slottsskogen i centrala Göteborg för att ställa upp i marschen och samla in pengar. Detta görs över hela Sverige och hittills under fyra år har man samlat in 1,8 miljoner kronor som ska gå till forskningen. Carina Rosén förlorade sin sambo i ALS förra året och hon ansvarade för marschen i Slottsskogen.