Rubbad mekanism i hjärnan kan öka risken för alkoholberoende

Sårbarheten att drabbas av ett alkoholberoende är olika hos oss människor. Mycket kan spela in och det har varit svårt för forskare att hitta det som avviker hos de personer som har ett beroende.

Men nu har svenska forskare kunnat se en stark koppling mellan för låga nivåer av ett protein i hjärnan och risken att drabbas av alkolism. En upptäckt som är viktig i jakten på ett läkemedel mot sjukdomen.

– Det här är det mest lovande jag varit med om i alla mina år i den här forskningen, säger Markus Heilig som är professor i psykiatri och en av författarna bakom studien.

I studien har råttor fått välja mellan två olika belöningar, antingen sockerlösning eller alkohol. Många råttor valde då sockerlösningen men ungefär femton procent valde istället alkohol. Något som kan liknas vid ett alkoholberoende och som dessutom matchar andelen människor som också utvecklar beroendet.

När forskarna sen började jämföra genaktiviteten i djurens hjärnor kunde man, hos de råttor som var beroende, se att en mekanism var störd i amygdala. Den delen av hjärnan är med och reglerar våra känslor och försvagningen berodde på för låga nivåer av ett protein som kallas GAT3.

Vidare undersökte forskarna döda människors hjärnor, både med och utan beroende, för att se om samma mekanism var störd även hos dem. Och till forskarnas stora glädje var det precis så.

Nu vill man prova att med hjälp av läkemedel normalisera nivåerna av proteinet i hjärnan hos personer med alkoholberoende. Och redan nu finns läkemedel, som tidigare tagits fram på grund av andra anledningar, men som skulle kunna fungera för just det. Det gör att man förhoppningsvis snart är igång med kliniska prövningar.

– Om förhandlingarna går i lås och om vi lyckas få till organisation runt det hela, då skulle det här kunna börja utvärderas på människa inom något till ett par år, säger Markus Heilig från Linköpings universitet.

Referens: Augier et al., A molecular mechanism for choosing

alcohol over an alternative reward, publicerad i Science den 22 juni 2018, doi: 10.1126/science.aao1157