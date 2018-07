Vägvalet: Vi är ett medborgarstyrt parti

Under några veckor framöver kommer politiker i Göteborg få presentera sina viktigaste frågor. Det är samtliga kommunfullmäktigepartier samt de två partier som just nu har över 2 procent i opinionen, (vilket krävs för att komma in i fullmäktige).

Nu är det gruppledarna för varje parti som intervjuas om partiets grundläggande politik. Till exempel vad dom vill satsa på och hur det ska finansieras. Vägvalet var det parti som var först ut i P4 Göteborgs utfrågning. Partiet kom till som en protest mot trängselskatter och Västlänken.

– Västlänken är fortfarande en stor fråga. Men vi driver även frågor som handlar om servicen till Göteborgarna, vi vill till exempel att även socialtjänsterna centraliseras så att servicen blir likvärdig över hela staden, säger Claes Westberg, gruppledare för Vägvalet.

På fredag, den 13:e juli är det Moderaternas tur.