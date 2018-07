Moderaterna vill att fler ska känna sig trygga

Under några veckor framöver kommer politiker i Göteborg få presentera sina viktigaste frågor. Det är samtliga kommunfullmäktigepartier samt de två partier som just nu har över 2 procent i opinionen, (vilket krävs för att komma in i fullmäktige).

Det är gruppledarna för varje parti som intervjuas om partiets grundläggande politik. Till exempel vad dom vill satsa på och hur det ska finansieras. Nu var det Moderaternas tur och en viktig fråga för dem är trygghet.

– Det görs ju mätningar på upplevd trygghet både i kommunen och i landet och där vill jag se radikal vändning. Tyvärr är det fler och fler som känner sig otrygga och då behöver vi fler poliser, fler kameror men också ett bättre förebyggande arbete, säger Jonas Ransgård.

På måndag den 16 juli är det Miljöpartiets tur.