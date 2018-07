Tågen leds om mellan Göteborg och Stockholm

– Vi har ingen prognos, tyvärr. Det kan ta lång tid innan tågen går som vanligt, säger Pär Gustafsson, tf presschef på Trafikverket.

Enligt Trafikverket kommer det innebära förseningar och myndigheten har ingen prognos för när trafiken kan gå som normalt.

Det är Nerikes brandkår som beordrat stoppet.

– Dels är det för att säkra arbetsmiljön för vår egen personal. Sedan har vi slang utlagd över järnvägen, för att vi bekämpar branden i närheten, säger Martin Duberg, inre befäl på Nerikes brandkår till Ekot.

SJ:s tåg mellan Stockholm och Göteborg leds om via Falköping. På företagets presstjänst meddelar man att man inte planerar att ställa in några avgångar under lördagen.

MTR Express kunde gå från Göteborg som vanligt på morgonen, men man räknar att omvägen tar cirka två timmar längre än den vanliga rutten. Nu har företaget möblerat om och slagit ihop morgonens avgång från Stockholm till Göteborg med förmiddagens.

– Vi har kopplat ihop vagnarna till ett multitåg och flyttat alla passagerare från 09.30-avgången till den senare avgången 11.30. Många operatörer står i kö på spårsträckan och då har vi fått en lucka från Trafikverket, säger Claes Nyberg på MTR Nordic.

Just nu lägger MTR upp hur resten av dagen ska se ut.

– Man kan kolla vår hemsida, men vi har direktkommunikation med resenärerna. Vi skickar sms så fort vi har besked, säger Claes Nyberg på MTR.

Även biltrafiken påverkas då E20 mellan Hova och Laxå är avstängd i norrgående riktning och har begränsad framkomlighet i södergående riktning. Trafik i norrgående riktning leds om.

Texten uppdateras.