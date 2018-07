P4 Göteborgs politikerutfrågning: Idag hör du Centerpartiet

Under några veckor framöver kommer politiker i Göteborg presentera sina viktigaste frågor. Det är samtliga kommunfullmäktigepartier samt de två partier som just nu har över 2 procent i opinionen, (vilket krävs för att komma in i fullmäktige).

Gruppledarna för varje parti intervjuas om partiets grundläggande politik. Till exempel vad dom vill satsa på och hur det ska finansieras.

Idag är det Emmyly Bönfors, gruppledare för Centerpartiet som ska berätta om partiets politik.

Dessa dagarna medverkar de andra partierna i P4 Göteborgs politikerutfrågningar:

Feministiskt initiativ 24 juli

Kristdemokraterna 25 juli

Sverigedemokraterna 26 juli

Vänsterpartiet 31 juli

Demokraterna 2 augusti

Liberalerna 7 augusti

Socialdemokraterna 9 augusti

Tidigare har Claes Westberg från Vägvalet, Jonas Ransgård från Moderaterna samt Ulf Kamne från Miljöpartiet frågats ut.