Syskongalax till Vintergatan upptäckt

Maria Sundin, astrofysiker vid Göteborgs universitet, säger att forskarna har löst ett mysterium.



– Nu har vi lyckats pussla ihop historien och vet mer om hur Vintergatan och Andromedas syskon faktiskt såg ut en gång i tiden och vad som hände.



Galaxer ligger ofta i grupper där de drar och sliter, växelverkar, med varandra. Ibland händer det att en galax slukar en annan.



I vår lokala grupp av galaxer ingår bland annat galaxen Andromeda. Det som har varit lite mystiskt är att den har haft en diffust moln av stjärnor, så kallade stjärnhalon, omkring sig, och en stor ström av stjärnor i en viss riktning. Det finns också en mindre galax, M32, som har sett ut att vara en rest av en annan galax.



Med hjälp av observationer och datorsimuleringar har forskarna nu sett att Andromeda slukade en stor galax i vår lokala grupp för två miljarder år sen. Med stor sannolikhet är galaxen M32 en rest av en annan galax.



– Den man har hittat är att Vintergatan haft ett syskon, så vi ser resterna av det här, säger Maria Sundin.



Syskonet har nu fått namnet M32P och var enligt forskarna den tredje största gruppmedlemmen efter Vintergatan.



Enligt Maria Sundin är det ett viktigt fynd för att förstå galaxernas historia.



– Om vi ska förstå hela universums utveckling, och det är vi ju väldigt intresserade av att göra, så är förståelsen av galaxernas historia jätteviktig. Det är en del av det, säger hon.

Referens: D'Souza R. and Bell E. The Andromeda galaxy's most important merger about 2 billion years ago as M32's likely

progenitor. Nature Astronomy 23 juli. DOI: 10.1038/s41550-018-0533-x.