Tågstrul på Västra Stambanan efter tågbrand i Falköping

Enligt Trafikverket handlar det om en transformator som gått sönder. Branden är nu släckt, men det påverkar all tågtrafik på Västra stambanan.

Vid 17-tiden fanns det ingen prognos för när det kan öppnas på för trafik igen. Trafikverket jobbar med att få bort tåget där det brunnit.

Hur tågbolagen löser frågan för resenärer mellan Stockholm och Göteborg är olika och resenärer uppmanas därför hålla koll på respektive bolag.

Omledningsvägarna på sträckan mellan Skövde och Göteborg, det vill säga via Herrljunga/Borås, har haft problem med solkurvor under dagen så därmed kan inte tågen omledas via den vägen. En omledningsväg väntas öppna runt klockan 21 på fredagen.

Ingen person ska ha skadats.