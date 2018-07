Boende i Torslanda hjälpte till att släcka skogsbranden

Under helgen började det brinna i ett skogsparti i området Gossbydal i Torslanda. Släckningsarbetet pågick under natten till söndagen. Just nu är eftersläckningsarbetet klart och räddningstjänsten bevakar branden med jämna mellanrum.

– Vi kanske var åtta, tio stycken som hjälpte till med det vi kunde och de var duktiga på att använda oss. "Du gör det och vrider på den kranen och drar i den slangen", säger Daniel Di Benedetto boende i området.

I tidigt skede så beställde räddningstjänsten en helikopter som fanns i Växjö och i och med att räddningstjänsten fick kontroll på branden snabbt så avbröt de beställningen.

– Vad jag hörde var civila från området till stor hjälp. Vid sådana skogsbränder handlar det mycket om logistik med att få dit slangar och så. Det var kanonbra jobbat av de, en massa extra händer det var kanon, säger Tomas Johannesson brandman på brandstationen i Torslanda.