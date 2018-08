Hårda vindarna skapar problem i Västsverige

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för stormbyar med vindar från 21 meter per sekund till 24 meter per sekund längs Bohuskusten. De hårda vindarna orsakar problem på flera håll.

Ett västtåg har krockat med ett nedfallet träd under eftermiddagen, vilket orsakat ett tillfälligt stopp i trafiken mellan Göteborg och Uddevalla. Ersättningsbussar har satts in mellan Strömstad och Uddevalla C.

Det blåsiga vädret ställer även till det för Borås Djurpark. Parken har utrymts efter att flera träd fallit.

Även festivalen Way out west har påverkats. Arrangörerna tvingades under förmiddagen skjuta upp insläppet till området med två timmar.

Det kommer även rapporter om många nedfallna träd. Enligt Sveriges Radios trafikredaktion är det stora trafikstörningar till följd av det.

– Vi har fått larm om uppemot 250-300 nedfallna träd sedan klockan 12 ungefär. Man borde vara mycket försiktig när man ger sig ut i trafiken, säger Lasse Lindell på trafikredaktionen.

Uddevallabron är nu helt avstängd för trafik, den leds om med skyltar.

DIREKTRAPPORT: Följ direktrapport från P4 Väst