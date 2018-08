Moderaternas utspel: Dags att sätta ner foten!

– Jag tycker det är dags att sätta ner foten. Väljer man att ge sig på en polis eller en brandman eller för den delen en sjuksköterska då ska man veta att då kommer man att mötas av minst sex månader rakt in i fängelse, säger Tomas Tobé, moderaternas rättspolitiska talesperson.

Jonas Ransgård, moderaternas kommunalråd i Göteborg, välkomnar en förändring i Göteborg.

– Jag tänker kanske framförallt på tryggheten kring våra akutintag där det är en helt ny situation där personalen vänder sina namnbrickor ut och in för att man inte ska kunna identifiera dem i efterhand. Där man återkommande behöver ta in vakter för att hindra människor i kretsen kring skadade att forcera sig in. Sådant ska inte vår vårdpersonal behöva hålla på med, säger han till P4 Göteborg.