Just nu: Lotta Schelin avslutar karriären

– Jag har varit sjukskriven ungefär ett år efter den smäll jag fick i juni förra året som gjorde att det tog stopp, säger Lotta Schelin.

Lotta Schelin har varit sjukskriven från fotbollen med konstant huvudvärk sedan EM i Nederländerna förra sommaren. Redan i en match strax före EM klev hon av med nacksmärtor, men kunde ändå delta i mästerskapet.

Efter det har dock Schelin tvingats kämpa mot huvudvärken utan att kunna komma tillbaka till spel.

– Det har varit ett tufft år. Det är fortfarande tufft men jag har på något sätt i alla fall tagit ett steg framåt, säger Lotta Schelin.

Lotta Schelin inledde sin seniorkarriär i Mölnycke IF och via Göteborg FC tog hon sig till Frankrike och Lyon mellan 2008 och 2016. Hennes kontrakt med allsvenska Rosengård går ut i november i år, men någon comeback har inte varit aktuell under säsongen.

Schelin har spelat 185 A-landskamper och har vunnit Diamantbollen fem gånger. Hon har även målrekordet i landslaget.

Artikeln uppdateras

HÖR MER: Lotta Schelin gästar P4 Göteborg 31/8 kl. 15.30.