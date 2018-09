Stormen Knud: 400 utan ström på Orust

Än så länge håller sig vindarna kring som mest 20 m/s i Göteborgsområdet. Bland annat enligt rapporter från Långedrag.

Räddningstjänsten i Storgöteborg uppger att stormen Knud hittills inte lett till några räddningsinsatser.

Prognosen är att vindarna ska minska i intensitet för att senare ikväll öka och nå sin kulmen med upp till 25-28 m/s.

Vägar och kollektivtrafik:

Västtrafik har ökad bemanning inför eftermiddagen och kvällen, ifall till exempel ledningar rivs ned. De har ställt in en del Västtåg som de ersätter med buss och har planer för styra om trafiken om Älvsborgsbron skulle stängas av, men det är Trafikverket som bestämmer om det. De följer läget noga.



Tågtrafik:

SJ har i nuläget inga inställda tågavgångar men gick redan igår ut med erbjudande till resenärer som bokat resor på berörda sträckor att boka om och av kostnadsfritt.

Flygtrafik:

Än har man inte ställt in några avgångar från Landvetter - men de håller koll på väderprognoserna hela tiden.



Inställd färjetrafik:

Stena Line har ställt in avgångar till och med från Göteborg under dagen men planerar att köra en ikväll klockan 23.



Elnätet:

400 hushåll på Orust drabbades vid 15-tiden av strömavbrott.

Göteborg Energi har höjd beredskap för eventuella elavbrott och har mer personal på plats.

Så förbereder du dig!

Räddningstjänsten Storgöteborg uppmanar på Facebook att man ska ta in trädgårdsmöbler, se till att ladda mobiltelefoner och ha batterier, ljus och så vidare hemma.







Hur är läget där du är - tipsa oss!