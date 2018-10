Gunnar: Det är viktigt att alla barn får ett bra liv

P4 Göteborg spelar önskemusik hela torsdagen. En av de som önskat en låt är Gunnar, snart 8 år.

Han ville spela "Come and get yor love" med Redbone till kompisen Maximus.





ÖNSKA EN LÅT: Skicka ett SMS till 72999 och skriv p4gbg(mellanslag) låt och artist och en motivering till varför du vill höra just den låten.

Det är kostar 50 kronor varav 46:50 går till Radiohjälpens insamling till förmån för Världens barn.

P4 Göteborg spelar alla låtar som hinns med under dagen.