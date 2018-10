Bil körde ner för stup - stopp i tågtrafiken

Olyckan inträffade strax efter åttatiden vid Björrödsmotet och föraren som var ensam i bilen kunde ta sig ut själv, men fördes ändå med ambulans till Sahlgrenska.

Under kvällen stoppades all tågtrafik på sträckan Göteborg-Borås- Kalmar och ersattes med buss. Enligt trafikverket ska tågen gå som vanligt igen under tisdagen.

Varför bilen körde av vägen och hamnade nedanför det ungefär två meter höga stupet är oklart, men polisen misstänker än så länge inget brott.