Ingen pollen från Östeuropa

Många har fått en allergisk reaktion under det varma vädret den senaste veckan. Pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet har undersökt luften via särskilda pollenfällor som fångar upp pollen. Det fanns en misstanke om att det rörde sig om pollen från malörtsambrosian som blåst in från Östeuropa.

– Nej, vi har inte hittat detta. Möjligtvis kan man reagera om man har malörtsambrosian växande nära sig. Den kan dyka upp i våra trädgårdar, särskilt om man har matat småfåglar med solrosfrön. Den växer som ogräs i fält där solrosor odlas och fröer kan ha följt med i säcken, säger Åslög Dahl, pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet till P4 Göteborg.