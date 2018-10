Marieholmstunneln öppnar för besökare

Om två år ska Marieholmstunneln under Göta Älv vara klar. Men redan under lördagen bjöds göteborgare in till att titta på hur tunneln ser ut just nu och ställa frågor om den under Framtidsdagen, arrangerad av det Västsvenska paketet.

Hanna Närhi, projektingenjör för Marieholmstunneln, säger att intresset är stort. Men det går inte att gå igenom hela tunneln än.

– Vi sänkte sista tunnelelementet för ungefär en månad sedan. Torrdockan, som vi kallar det, på andra sidan är fortfarande vattenfylld. Så skulle vi öppna där skulle vi haft en flod här inne, säger Hanna Närhi.

På plats under Framtidsdagen var många nyfikna besökare. Lisbeth Sundling var en av dem.

– Jag tror att tunneln kommer betyda ganska mycket. I och med att den kommer avlasta Tingstadstunneln så blir det lite lättare att ta sig till Hisingen och tillbaka, säger Lisbeth Sundling.