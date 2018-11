Förskola använde förfalskat examensbevis

En fristående förskola i Göteborg utreds just nu av kommunen efter anmälningar från bland annat före detta personal. Anklagelserna rör bland annat religiösa inslag i verksamheten.



Och P1 programmet Kaliber kan nu avslöja att ett examensbevis som lämnats in till kommunen i samband med ansökan av att starta förskolan varit förfalskat och att det berörda lärosätet nu överväger en polisanmälan.



- Ja det är väldigt tråkigt, det är förvånansvärt att man inte har den ärligheten, säger Monica Erwerth, som är planeringsledare och gruppchef på enheten för fristående verksamheter inom förskoleförvaltningen som ger tillstånd och utövar tillsyn för fristående förskolor.



En förskola måste ha en förskolechef med rätt kompetens. Den aktuella förskolan startade hösten 2016, men När Kaliber granskar det examensbevis som förskolan skickat in för sin tilltänkta förskolechef visar det sig vara felaktigt. Enligt högskolan i Borås som ska ha utfärdat beviset, har personen aldrig fått en examen från dem och de överväger nu en polisanmälan rörande misstänkt urkundsförfalskning. Monica Erwerth säger att kommunen idag inte kontrollerar att t.ex. examensbevis de får se är äkta.



- Man kan ju tänka sig att man kan ändra sina rutiner och det är ju säkert inte omöjligt att ta den kontakten.



Personen som examensbeviset gäller avböjer att kommentera uppgifterna, men enligt en av förskolans ägare, som inte vill vara med på en bandad intervju, har de inte känt till att examensbeviset var falskt.

Huvudmannen säger också att personen i slutändan aldrig jobbade som chef men att personen från och till jobbar som pedagog på förskolan idag. Strax efter öppningen hösten 2016 anställdes en ny förskolechef, men kommunen vet inte om den första chefen jobbat som chef eller inte. Kommunen granskar vid tillsyn förskolechefers utbildning och tittar på förskolelärarers legitimationer men kontrollerar inte om de är äkta säger Monica Erwerth på kommunens förskoleförvaltning. Men nu diskuterar de hur man kan gå vidare.



- Vi har resonerat med vår chef vad man ska vidta för åtgärder och vem det är som vidtar åtgärderna, det är det resonemang hittills som vi har haft.

Efter att nyhetsinslaget har sänts har nu Högskolan i Borås gjort en polisanmälan om misstänkt urkundsförfalskning.