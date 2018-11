Vi sparar på tok för mycket

Under Arkivens dag visades samlingar som vanligtvis allmänheten inte kan ta del av.

-Det digitala är en ingång till de fysiska föremålen, säger Frida Lönnberg, som är föremålsintendent på Alingsås museum. Det kan inte ersätta det vi har i magasinen.

Vad är den stora fördelen med digitaliseringen?

-Materialet blir tillgängligt för alla, har man det inte digitalt är det dolt för allmänheten det vi har.

Anders Pehrsson från Alingsås passade på att kolla in i de öppna magasinen men också söka via nätet under Arkivens dag.

- Jag gillar papper och att bläddra i böcker, men det digitala är ett jättebra komplement.

Det är Magnus Engvall, arkivarie i Alingsås kommun, som leder arbetet med att avgöra vad, vilka handlingar, från Alingsås kommun, som ska sparas för eftervärlden.

- Jag förhåller mig till framtiden och funderar över vad som kan vara intressant då och ibland tror jag att vi sparar för mycket. Om hundra år kommer nog ingen vara intresserad av de centrala proven som eleverna gjort i skolan.