Nyttigare att äta middag tillsammans

Att sitta tillsammans vid matbordet är nästan lite magiskt, säger forskaren Katherine Walton. Oavsett vad tonåringen tyckte om sin familj i övrigt, så hade gemensamma middagar en positiv effekt på vad man äter.

I studien fick 2 700 tonåringar och unga vuxna mellan 14 och 24 år svara på frågor om sina matvanor. Hur ofta de åt frukt och grönsaker och hur ofta det blev sötade drycker och snabbmat. De fick också frågor om hur ofta de åt med familjen och hur de tyckte att deras familj fungerade i övrigt.

Resultatet visade att det fanns ett samband mellan att äta tillsammans med sin familj och att äta lite nyttigare mat. Även bland de som tyckte att familjen var stökig. Forskarna hoppas nu kunna uppmuntra stressade familjer att ha fler gemensamma middagar.

Referens: Walton, K et al. "Exploring the Role of Family Functioning in the Association Between Frequency of Family Dinners and Dietary Intake Among Adolescents and Young Adults". JAMA Network Open. 2018;1(7):e185217. doi:10.1001/jamanetworkopen.2018.5217