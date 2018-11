Första segern i Göteborg på 24 år: ”Hittade luckan rakt igenom halsen”

Rögle tog sin första seger mot Frölunda på bortaplan på drygt 24 år efter ett sent avgörande. Daniel Zaar blev matchvinnare när han sköt in 2–1 till ängelholmslaget bara 1.05 från slutet.



Men matchens underhållningsvärde, framför allt under första delen av matchen, var inget att glädjas över.



Christian Olsson refererade Rögles 1–0 i första perioden.

Olle Liss lyckades hitta luckan rakt igenom Frölundamålvakten Johan Mattssons hals. Lite överraskande att det var ett hål där. Men det lyckades Frölunda-målvakten Johan Mattsson prestera. Ofattbart helt enkelt.

”Ett mål värdigt den här matchen. Det är fantastiskt dåligt. Underhållningsvärdet och passningsspelet och insatserna är på "är du go eller-nivån”, sa Christian Olsson.



Matchen var tisdagens enda i SHL.