Två Göteborgare i semifinalen av Idol

Sebastian Walldén från Torslanda ska sjunga Bruno Mars "Uptown funk" och "Careless wisper" med George Michael.

– Det är en jätterolig utmaning, som det känns nu kommer det nog gå superbra tror jag, säger han till P4 Göteborg.

Den andra från Göteborg är Bragi Bergsson, från Västra Frölunda, som ska sjunga The Weekends "Can't feel my Face " och Phil Collins "Against All Odds". Han är inte helt kry inför kvällens semifinal.

– Jag har jätteont i halsen, feber och är förkyld så det gör mig lite nervös.