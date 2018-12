Göteborgsaktuella Mariah Carey - tungviktare i julbranschen

"All I want for Christmas is you" är en låt som markerar ett skifte i den blytunga julmusiktraditionen.

1994 skrev Mariah Carey "All I Want for Christmas is you" tillsammans med producenten Walter Afanasieff och i ett slag gick hon från r&b-stjärna till julstjärna. Låten är den elfte mest sålda singeln någonsin, och bland toppskiktet på den listan är just julmusiken välrepresenterad.

Bing Crosbys "White Christmas" är den mest sålda singeln på den listan, och just julens evergreens är något som vi benhårt håller oss fast vid. Men kanske är det på gång att förändras?



Första gången den spelades i Sveriges Radio var i Musikjournalen 16 november 1994. Sverigesradioprofilen Micke Cederberg minns när den kom:



– Och den var som en käftsmäll kan man säga. Hon släpper den här dängan i bästa Motown-anda och jag tror att de flesta älskade den direkt, både P3:s musikredaktörer och publiken också, säger Micke Cederberg.

Fram till julen 2017 hade den enligt STIM spelats 3548 gånger i original eller som cover, den har ju tolkats flertalet gånger av bland andra Jessica Andersson, CeeLo Green, Agnes Carlsson och Albin Lee Meldau.

Kanske ser man en ändring i våra jultraditioner för under de senaste fem åren har Sveriges radio spelat Mariah Carey 998 gånger (från 2012 till november 2018) men Bing Crosby bara 622 gånger.

– De sista åren har den vuxit sig väldigt stark bland yngre personer.

Men vad är det som gör att överlever?

– Jag tror att den är så lätt att ta till sig; först att den börjar så stämningsfullt och att den är som en slags käftsmäll och att det är en tydlig refräng och att det är party och att du känner julens glädje.

Den 3 december står Mariah Carey på Scandinaviums scen.