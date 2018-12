Fortsatt risk för explosion efter villabrand

Branden startade vid 16-tiden under söndagen, platsen spärrades av och det ska ha skett flera explosioner.

En man i 60-årsåldern, som befann sig i huset, vårdas på sjukhus med allvarliga skador. Enligt polisen ska grannar ha dragit ut honom och i samband med detta fått rökskador.

Insatschefen på räddningstjänsten i Storgöteborg, Peter Sevestedt, vill ge dem en eloge för rådigt ingripande.

– Jag har förstått att det var tre ungdomar som hämtade ut honom. Det är otroligt viktigt. Ute i glesbygden måste man ha den uppmärksamheten, säger han.

Vid 20-tiden under söndagen bedömdes branden vara under kontroll men fortfarande under måndagsförmiddagen har det funnit en explosionsrisk.

Grannen Roger Berglind berättar att det var en våldsam band.

– Vi stod på kullen och tittade mitt emot. Det var några explosioner, förmodligen acetylentuber som small av, det kom lite projektiler flygande över öronen på oss. Man kastade sig snabbt neråt, säger han.

Under måndagen har vattnet stängts av i området för att inte skada fastigheter eller djurlivet i en bäck som rinner i närheten.