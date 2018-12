Så ska Alliansen spara in på kulturen

När den borgerliga Alliansens budget röstades igenom i kommunfullmäktige tidigare i höst innebar det att kulturnämnden måste spara 20 miljoner kronor.



Det mesta av besparingen har hämtats in från personalrelaterade åtgärder, men under tisdagskvällen beslutade kulturnämnden om hur de sista miljonerna ska sparas in.



Utöver minskningar på Stadsbiblioteket får kulturskolan 2-6 miljoner kronor mindre till stöd för olika utvecklingsprojekt, enligt Alliansens förslag.