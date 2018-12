Regionen satsar på musik

Satsningen sker genom att ge stöd till det regionala exportkontoret Westside Music Sweden, enligt ett pressmeddelande.

WMS är enligt kulturnämnden unikt i Sverige på så sätt att det är det enda exportkontoret som ägnar sig åt showcase-verksamhet och samarbeten med mindre artister och bolag, som ännu inte är helt kommersiella och självgående.

– Vi är superglada över att ha funnits med i bilden kring fantastiska artister som Pale Honey, Two Year Vacation, Sarah Klang, The Bongo Club och Agent Blå. Vi är dessutom övertygade om att fler kommer följa dem i spåren, säger Mattias Tell, musikkonsult KulturUngdom/Westside Music Sweden i pressmeddelandet.