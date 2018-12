SMHI varnar för hårda vindar – kan skapa trafikproblem

SMHI har utfärdat en klass 1 varning för mycket hårda vindbyar i Göteborg och Bohuslän, under natten och fortsättningsvis även en bit in under tisdagen.

Ovädret spås ställa till med problem för trafiken, och det är främst mindre banor, som Bohusbanan som är i riskzonen.

– Det är tuffa vindstötar som kommer. Hur tuffa de blir och var de landar är lite för tidigt att säga, det kan ändra sig, säger Peter Olsson på Trafikverket.

Han berättar vad man ska tänka på:

– Ha koll på hur väderleksrapporterna ser ut. Det kommer vara halkfläckar överallt, framför allt Västkusten.