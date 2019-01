Amnestin för sprängämnen gav inte förväntat resultat

Amnestin innebär att man kan lämna in explosiva varor till polisen utan att riskera straff. Det är i morgon sista dagen för amnestin som pågått i tre månader.

Två handgranater, varav en från finska vinterkriget, har kommit in till polisen under den här tiden. Omkring 260 personer har ringt till polisen för att de vill överlämna olika former av sprängämnen. Från sprängämnen till ammunition.

– Det är en väldig blandning, men det vanligaste är sprängmedel för att spränga berg. Vi har fått in cirka 107 kilo av detta, säger Lars Holmdahl, poliskommissarie i Göteborg. Han fortsätter:

– Det politiska beslutet med en tremånaders amnesti hade ett gott syfte. Man ville få in sprängämnen och handgranater från kriminella gäng. Men jag kan inte se att det är det vi har fått in.