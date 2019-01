"Ted – för kärlekens skull" mest sedda svenska filmen 2018

Över 16 miljoner biobesök blev det totalt i Sverige under 2018, en minskning med tre procent. Biobesöken för svensk film ökade dock. Sammanlagt var det lite mer än tre miljoner som såg en svensk film, vilket motsvarar 18,7 procent av alla biobesök.

Det innebär att den svenska publiken ser mer svensk film igen efter bottenoteringen 2016. Men än är det en lång bit kvar till hur det ser ut i Norge och Danmark, som lyckats stort med att locka publiken till de inhemska filmerna under 2018.

I topp placerar sig Ted Gärdestad-skildringen "Ted – för kärlekens skull" som sågs av 413 670 besökare. 387 435 besökare såg "Solsidan", som hade premiär redan 2017.

Andra populära svenska filmer var "Tårtgeneralan", "Sune vs Sune" och "LasseMajas detektivbyrå – Det första mysteriet".

Den utländska film som lockade flest besök var "Mamma Mia! Here we go again" som sågs av över en miljon besökare. På andra plats kom "A star is born" som drygt en halv miljon såg på bio.