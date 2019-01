Två misstänks för kidnappning - tvingade i offret droger

Det var i november som mannen bestämde sig för att åka till Göteborg för att träffa två män som han lärt känna via en grupp på Facebook. Under det andra dygnet med männen ska offret ha körts till en av de misstänkta gärningsmännens lägenhet, norr om Göteborg, där han låstes in och bevakades, skriver Göteborgs-Posten.

Gärningsmännen ska även ha tvingat mannen att föra över pengar, hotat honom och klippt av hans hår.

Nu åtalas de båda männen för bland annat olaga frihetsberövande och rån.