Musiken vi vill ha - på vår egen begravning

Det visar en undersökning som begravningsbyrån Fonus gjort tillsammans med Kantar Sifo.

Det här är en trend som komma att fortsätta, det tror Jessica Persson, ansvarig för Fonus på Heden och i Olskroken:

– I takt med att man vågar göra mer personliga begravningar vågar man göra ett personligt musikval.

Här är några av de mest önskade begravningssångerna enligt undersökningen:

- Håll mitt hjärta – Peter Hallström, Lasse Andersson, Björn Skifs

- Hallelujah – Leonard Cohen

- En stund på jorden - Laleh

- Koppången – Py Bäckman

- My way – Jacques Revaux, Claude Francois, Paul Anka

Några av de mer ovanliga önskemålen:

- Highway to hell – AC/DC

- Always look on the bright side of life – Eric Idle (Monty Python)

- Lush life – Zara Larsson