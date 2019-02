Queen of Hearts vann fint filmpris

Här kommer filmerna som fick pris under Göteborg Festival.

-Queen of Hearts, regisserad av May el-Toukhy, vann på lördagskvällen Dragon Award Best Nordic Film. Prissumman på en miljon svenska kronor gör det till världens största filmpris.



-2019 års Audentia Award går till Lucky One av Mia Engberg- Det är ett vandringspris till kvinnliga filmare



-Dragon Award Best Acting går till Trine Dyrholm för rollen som Anne i Queen of Hearts.

-Årets Dragon Award Best Nordic Documentary har tilldelats Anna Eborn för filmen Transnistra.

-Årets Ingmar Bergman International Debut Award har tilldelats A Family Submerged av María Alché.



-Sven Nykvist-priset, som delas ut till en filmfotograf, går i år till Ita Zbroniec-Zajt för Säsong



-Årets kritikerpris, FIPRESCI, går till Tuva Novotny och filmen Blind Spot. Priset delas ut av internationella filmkritikerförbundet och går till en av filmerna i Nordic Competition.



-Årets publikpris för bästa nordiska långfilm går till Queen of Hearts av May el-Touhky.

- Dragon Award Best International Film. Priset som röstas fram av publiken går till Giant Little Ones av Keith Behrman.



Priser som redan delats ut under festivalen

Nordic Honorary Dragon Award tilldelades skådespelaren Mads Mikkelsen som tog emot sitt pris den 31 januari på Stora Teatern.



Startsladden, årets bästa kortfilm, tilldelades Ingen lyssnar av Elin Övergaard vid Startsladdenvisningen den 27 januari.



Publikens pris bästa kortfilm fick Sorry Not Sorry av Julia Thelin. Priset delades ut på Festivalarenan efter Startsladden-visningen 27 januari.



Angelospriset, Svenska Kyrkans pris på 50 000 kr, tilldelades Victor Lindgren för Till drömmarnas land på Bio Roy den 26 januari.



Mai Zetterling-stipendiet på 200 000 kr tilldelades Marcus Lindeen vid festivalens invigning 25 januari på biograf Draken.



Håkon Lius stipendium på 15 000 kr, gick till regissören Gabriela Pichler.



Bonnie-stipendiet tilldelades Jimmy Olsson på biograf Draken. Stipendiet, som är på 20 000 kronor



Nordisk Film & TV Fond Prize på 200 000 kr tilldelades den danska tv-serien All the Sins och huvud-manusförfattarna Mika Ronkainen och Merja Aakko.