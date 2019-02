Krismöte om dåligt skottade gator i Göteborg

– Vi har mer att önska, Det har inte fungerat tillfredsställande enligt min uppfattning, säger Håkan Johansson är planeringsledare på trafikkontoret, som inte vill gå in på vad det är som inte fungerat.

Det rör sig om att kvalitetssäkra snöröjningen som sköts av upphandlade entreprenörer.

– De kontrakterade entreprenörerna har till stor del inte gjort uppdraget enligt ingångna avtal. Så då får de göra om och göra rätt, säger Håkan Johansson.

Snöröjningen kommer framöver att rutinmässigt besiktigas för att säkerställa att arbetet är utfört på rätt sätt.

Under tisdagen sätt extra resurser in för att få undan slasket innan det fryser på igen under natten.

Medborgare uppmanas att ringa stadens kontaktcenter för att anmäla gator som behöver skottas.